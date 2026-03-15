Reggiana a Sassari | Caupain con 31 punti ribalta il match

Nella partita tra Reggiana e Sassari, Caupain ha segnato 31 punti, contribuendo a ribaltare il risultato a favore dei biancorossi. La Pallacanestro Reggiana ha conquistato la vittoria con un punteggio di 102-99 contro la Dinamo Sassari. La sfida si è conclusa con il team di casa che ha subito una sconfitta, mentre la Reggiana ha ottenuto un risultato importante per le qualificazioni ai playoff.

La vittoria della Pallacanestro Reggiana contro la Dinamo Sassari, ottenuta con un punteggio finale di 99-102 a favore dei biancorossi, rappresenta una tappa cruciale per le qualificazioni ai playoff. Nel palazzetto di Sassari, i reggiani hanno realizzato un’impresa sportiva di grande valore, strappando due punti fondamentali dopo un inseguimento durato oltre 37 minuti. La partita si è conclusa con un risultato netto che premia la costanza e la capacità di reazione del team emiliano. Troy Caupain emerge come protagonista assoluto della serata, portando sulle proprie spalle il peso della squadra con una prestazione da 31 punti e una valutazione complessiva di 38. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Reggiana a Sassari: Caupain con 31 punti ribalta il match Articoli correlati Reggio BiC espugna Bergamo con prestazione solida, Morabito annuncia pausa prima del match contro SassariLa Reggio BiC ha espugnato il PalaBergamo con una vittoria netta, frutto di una prestazione solida e ben strutturata, che ha permesso al team... Verso il match con l’UniPomezia. Cianni: "Recanatese, indispensabili 3 punti»Nessun segnale positivo dall’infermeria della Recanatese ed è, purtroppo, una costante che sta accompagnando i destini giallorossi da almeno tre... Una selezione di notizie su Reggiana a Sassari Caupain con 31 punti... Discussioni sull' argomento Dinamo-Reggiana, la preview; Basket, Reggiana sconfitta di misura da Murcia nell’andata dei quarti di finale di Europe Cup. Dinamo Sassari vs Reggio Emilia: diretta 4Q 99-100 40'BANCO DI SARDEGNA SASSARI vs UNA HOTELS REGGIO EMILIA diretta 4Q Live - Si parte col fallo in attacco di Williams, e per la Dinamo va a segno Beliauskas con 9'31. Persa ai 24 ... pianetabasket.com Basket, Banco Sardegna Sassari – Una Hotels Reggio Emilia | La diretta del matchSASSARI – La Pallacanestro Reggiana gioca oggi il turno numero 22 a mezzogiorno al Pala Serradimigni contro la Dinamo. La formazione di casa la settimana scorsa ha espugnato il parquet di Trento, ment ... reggionline.com EMANUELE RAO SHOW IN SERIE B Il calciatore di proprietà del Napoli, attualmente in prestito al Bari, ha letteralmente trascinato la sua squadra alla vittoria nel 4-1 inflitto dai pugliesi alla Reggiana Un assist e due gol di pregevole fattura per Rao, che h x.com EMANUELE RAO SHOW IN SERIE B Il calciatore di proprietà del Napoli, attualmente in prestito al Bari, ha letteralmente trascinato la sua squadra alla vittoria nel 4-1 inflitto dai pugliesi alla Reggiana Un assist e due gol di pregevole fattura per Rao, che h facebook