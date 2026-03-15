Referti disponibili già dopo poche ore ma che restano bloccati per settimane

In alcune strutture sanitarie umbre, i referti di laboratorio sono pronti già dopo poche ore, ma rimangono bloccati per settimane prima di essere consegnati ai pazienti. Questa situazione, denunciata da cittadini che devono attendere oltre un mese per ottenere i risultati, crea disagi e ritardi nelle cure. La questione riguarda l’impossibilità di accedere rapidamente a documenti importanti per la salute.

"È inaccettabile che un cittadino debba attendere anche oltre un mese per ritirare referti di laboratorio quando alcuni esami sono disponibili già dopo poche ore o entro 24 ore: i referti bloccati rappresentano un ostacolo al diritto alla salute dei cittadini umbri". A dirlo è il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Matteo Giambartolomei, che interviene sulle procedure di rilascio degli esami di laboratorio nella Usl 1, chiedendo tempi certi e più trasparenza nell’accesso ai risultati. "Il referto di laboratorio – spiega – è una componente essenziale del percorso diagnostico e terapeutico e consente al medico di valutare tempestivamente eventuali criticità e decidere cure o approfondimenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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