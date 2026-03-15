Referendum | voto sì ma vorrei votare no però voterò sì contro me stesso

Un italiano di sinistra si trova di fronte a un referendum e si confonde tra i propri sentimenti e le responsabilità. Vorrebbe votare “no” ma, alla fine, decide di mettere la croce sul “sì”, anche se questa scelta va contro le sue convinzioni. La sua riflessione si concentra sulla natura del voto, considerato un atto che richiede attenzione e consapevolezza. La sua posizione evidenzia la complessità delle decisioni personali in situazioni di contraddizione.

Il voto è qualcosa di fantastico. L’espressione del cittadino attraverso quella matitina consumata può fare seriamente la differenza, diciamolo senza vergogna. Il referendum, uno strumento sempre più desueto nella sua logica, ha comunque e pur sempre la sua porca ragion d’essere. Basta un cittadino per fare la differenza, ed è questo quello che mi piace. Il referendum sulla riforma della magistratura è poi qualcosa a cui tengo particolarmente, perché della separazione delle carriere noi socialisti (craxiani) ne parliamo dalla notte dei tempi. Sì, perché questa proposta di riforma non è di destra, ma di sinistra, la sinistra che fu la più sana e concreta del nostro Paese. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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