Referendum | Valditara ordina ispezioni per fermare

Il ministero dell’Istruzione, guidato da Giuseppe Valditara, ha disposto ispezioni rapide negli istituti scolastici statali coinvolti nelle discussioni sul referendum relativo alla riforma Nordio. Le verifiche sono state ordinate per controllare eventuali irregolarità e monitorare la situazione nelle scuole interessate. Le ispezioni sono state avviate in diverse scuole pubbliche dove si stanno affrontando queste tematiche.

Il ministero dell’Istruzione, guidato da Giuseppe Valditara, ha ordinato verifiche immediate negli istituti scolastici statali dove si discutono le tematiche del referendum sulla riforma Nordio. L’obiettivo dichiarato è garantire il pluralismo e impedire l’indottrinamento degli studenti in vista del voto imminente, previsto tra una settimana. Le ispezioni mirano a controllare che nei dibattiti interni sia rispettata la par condicio tra le ragioni del Sì e quelle del No. La decisione segue segnalazioni su eventi formativi svoltisi senza un vero contraddittorio, come quello di Napoli dove erano presenti solo relatori favorevoli alla riforma. Il ministro ha sottolineato che le scuole, finanziate dai cittadini e non da partiti o sindacati, devono formare lo spirito critico senza cadere nella faziosità politica. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Referendum: Valditara ordina ispezioni per fermare Articoli correlati Piantedosi ordina più ispezioni nei localiLa tragedia di Crans-Montana spinge il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, a a emanare una direttiva per intensificare i controlli di sicurezza... Anche a Reggio Emilia i docenti si mobilitano contro le ispezioni di Valditara nelle scuole che ospitano Albanese: oltre 200 firmeContinua la mobilitazione dei maestri e dei professori contro le ispezioni inviate dal ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, in... Contenuti e approfondimenti su Referendum Valditara ordina ispezioni... Temi più discussi: Referendum sulla riforma della giustizia: volantini del No distribuiti in classe in una scuola della provincia di Catania, l'USR Sicilia avvia un'ispezione; Referendum, il si in ordine sparso. Valditara all’incontro della Lega; Referendum giustizia, prof distribuisce volantini ‘No’: scatta l’ispezione. No all’indottrinamento degli studenti: Valditara annuncia ispezioni e verifiche nelle scuole in cui si parla di referendumIl ministro ha incaricato gli Uffici scolastici regionali di svolgere un'attenta verifica delle segnalazioni riguardanti dibattiti avvenuti in assenza di contraddittorio ... ilfattoquotidiano.it Referendum sulla riforma della giustizia: volantini del No distribuiti in classe in una scuola della provincia di Catania, l’USR Sicilia avvia un’ispezioneL'Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia ha disposto l'invio di ispettori in un istituto scolastico della provincia di Catania, a seguito delle segnalazioni pervenute al Ministero dell'Istruzione ... orizzontescuola.it No a guerra, referendum e governo Sfilano in 10.000 ma nessun incidente @corriereroma x.com LabTv. . Se votassi per... Referendum costituzionale del 22 e 23 marzo 2026. Enzo Colarusso intervista l'Avvocato Gino De Pietro. Perch votare NO facebook