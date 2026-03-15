Referendum Valditara chiede controlli per rispetto par condicio gli studenti | Abusa del suo potere
Il ministro dell'Istruzione ha incaricato gli Uffici Scolastici regionali di verificare le segnalazioni relative alla mancata par condicio negli incontri scolastici sulla riforma Nordio. Nel frattempo, alcuni studenti hanno accusato il ministro di abusare del suo potere, contestando le sue modalità di intervento. La questione riguarda il rispetto delle regole nelle attività informative promosse nelle scuole in vista del referendum.
Ultime cartucce da sparare dal caricatore dellepolemichead una settimana dal voto sulreferendum sulla Giustizia. Il ministro dell’IstruzioneGiuseppe Valditaraha dato infatti mandato agli Uffici Scolastici regionali di effettuarecontrollinel caso di segnalazioni dimancato rispetto della par condicionegli incontri che si stanno tenendo negli istituti sullariforma Nordio. Polemiche da parte dei rappresentanti degli studenti, che hanno accusato il titolare di viale Trastevere diabusare del suo poterepercensurareeventi a lui sgraditi. Referendum, Valditara chiede controlli per rispetto par condicio in incontri nelle scuole, gli studenti: “Abusa... 🔗 Leggi su Ildifforme.it
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