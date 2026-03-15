Il Gruppo ha annunciato che non si esprimerà sul referendum riguardante la riforma della giustizia, evitando di entrare nel merito della questione. Ha precisato che, seguendo uno stile anglosassone, preferisce spiegare le ragioni della propria posizione solo quando decide di prendere una posizione su temi importanti. La decisione è stata comunicata senza ulteriori dettagli o commenti.

Come Gruppo abbiamo deciso di non entrare nel merito del referendum sulla riforma della giustizia. In stile anglosassone, riteniamo importante prendere posizione su questioni rilevanti, spiegando sempre il perché della nostra valutazione. Questa, tuttavia, non è la riforma della giustizia che il sistema Paese Italia attende: ciò che serve sono processi più snelli, leggi meno bizantine, certezza della pena e ammodernamento della macchina della giustizia. Invitiamo comunque gli italiani a votare, sottolineando che, nella sostanza, il risultato del referendum non cambierà immediatamente la vita quotidiana. Vinca il No o vinca il Sì, chi confermerà questa riforma con la separazione delle carriere non esprimerà un’opinione politica, ma un giudizio tecnico sul modello di organizzazione della magistratura. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Referendum sulla riforma della giustizia: il Gruppo non prende posizione ma spiega perché

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