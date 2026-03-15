Referendum sulla giustizia incontro della Lega | Il Sì per cambiare il sistema e tutelare i cittadini

La Lega ha organizzato un incontro per approfondire la riforma della giustizia in vista del referendum costituzionale previsto per il 22 e 23 marzo. Durante l’evento, sono stati discussi i punti principali della proposta e le possibili modifiche al sistema giudiziario italiano. L’obiettivo dichiarato è quello di tutelare i cittadini attraverso il cambiamento delle norme in materia di giustizia.

All’Euro Hotel confronto con avvocati e giuristi in vista del referendum costituzionale del 22 e 23 marzo. Intervento in video della senatrice Giulia Bongiorno e la moderazione della senatrice Elena Murelli Un’occasione di confronto e approfondimento sulla riforma della giustizia in vista del referendum costituzionale del 22 e 23 marzo. È questo il tema dell’incontro pubblico organizzato dalla Lega Piacenza all’Euro Hotel di Piacenza, che ha visto la partecipazione di numerosi cittadini e professionisti del settore giuridico.A moderare il dibattito è stata la senatrice Elena Murelli, Segretario di Presidenza del Senato, che ha ribadito la necessità di una riforma attesa da anni: «Il referendum sulla giustizia è un’occasione storica per cambiare finalmente un sistema che da troppo tempo mostra limiti e distorsioni. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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