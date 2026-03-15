Referendum si muove la Freccia del Sì Forza Italia accelera | Siamo molto ottimisti

A Roma Tiburtina, la delegazione di Forza Italia si è presentata poco dopo quella della Freccia del Sì, il movimento promotore del referendum. La squadra azzurra del Granducato toscano si è mostrata molto ottimista riguardo all’esito della consultazione, mentre i rappresentanti del movimento hanno continuato a promuovere il loro messaggio in vista delle urne. La presenza delle due forze si è concentrata in un contesto di crescente attività sul tema.

Firenze, 15 marzo 2026 – ?????? La pattuglia azzurra del Granducato toscano sbarca a Roma Tiburtina qualche minuto dopo quella campana. Arrivi separati, come Forza Italia auspica lo siano anche le carriere in magistratura dopo il referendum. Abbracci, selfie, cappellini e pettorine blu, amministratori locali e militanti, scesi dalle due Frecce del Sì, si compattano rapidi al cospetto del vicepremier Antonio Tajani che arringa alla mobilitazione andando dritto al sodo. “Oggi pm e magistrati sono condizionati dalle scelte delle correnti, che rappresentano i partiti all’interno del Consiglio superiore della magistratura. E questo non va” le sue parole. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Referendum, si muove la Freccia del Sì. Forza Italia accelera: “Siamo molto ottimisti” Articoli correlati Forza Italia Arezzo: calendario di iniziative per la campagna referendaria di Forza Italia a favore del Sì al referendum sulla separazione delle carriereArezzo, 31 gennaio 2026 – Questa mattina, Forza Italia Arezzo ha annunciato un calendario di iniziative per la campagna referendaria di Forza Italia... "No a correnti nella magistratura, sì alla separazione delle carriere": Forza Italia e le ragioni del sì al referendumQuesta mattina in piazza della Borsa i forzisti hanno presentato il comitato per il sì alla riforma Nordio. Altri aggiornamenti su Referendum si muove la Freccia del Sì... Argomenti discussi: Si muove la Freccia del Sì. Forza Italia accelera: Siamo molto ottimisti. Referendum, si muove la Freccia del Sì. Forza Italia accelera: Siamo molto ottimistiTajani: Pm e magistrati condizionati dalle correnti che rappresentano i partiti. La metafora dell’alta velocità per una campagna nel nome di Berlusconi ... quotidiano.net Referendum, Forza Italia: tutti a bordo del Freccia Sì per la giustiziaC'è chi dice Sì al referendum sulla giustizia anche nella rossa Emilia-Romagna. E Forza Italia ha raccolto i ... iltempo.it