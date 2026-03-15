Referendum se passa il sì carriere di giudici e pm saranno separate cosa significa | lo spiega la giurista

Se il referendum viene approvato, le carriere di giudici e pubblici ministeri saranno divise. La giurista spiega a Fanpage cosa comporta questa decisione e quali cambiamenti potrebbero verificarsi nel sistema giudiziario. La modifica riguarda principalmente la distinzione tra ruoli e percorsi di carriera dei professionisti coinvolti. La discussione si concentra sugli aspetti pratici di questa eventuale riforma.

Se passa il sì al referendum carriere di giudici e pm saranno separate. Cosa vuol dire in concreto? Lo spiega a Fanpage.it la professoressa Carla Bassu, docente di diritto costituzionale comparato presso l'università di Sassari. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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SEPARAZIONE delle carriere dei MAGISTRATI: cosa significa | Avv. Angelo Greco

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