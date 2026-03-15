Un referendum ha portato alla luce un dibattito acceso tra sostenitori e oppositori, con molte voci che si sono espresse pubblicamente. In una lettera aperta, un autore si rivolge a un noto giurista, utilizzando il tu come forma di rispetto e familiarità, in base a una tradizione antica. La comunicazione si rivolge direttamente a Michele Ainis, senza entrare nel merito delle motivazioni o delle opinioni personali.

Per quanto non ti abbia conosciuto personalmente, mi permetto di rivolgermi a te col tu, avvalendomi della regola di un tempo antico, per cui fra due colleghi è il più anziano a poter dettare l’uso del pronome confidenziale. Lo faccio con piacere, ti leggo e stimo, costituzionalista autorevole, col quale è gratificante dialogare, confrontandosi sulle rispettive opinioni, senza quei toni forti, non di rado offensivi, che caratterizzano il dibattito odierno sul referendum. Ho letto il tuo articolo pubblicato su La Repubblica di venerdì 13 marzo u.s., un serrato sostegno al no, che, però, ho trovato criticabile in più di un punto, certo con l’occhio di chi da sempre è fermamente a favore della separazione fra magistratura inquirente e giudicante. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Referendum, le ragioni di una scelta politica. Lettera aperta a Michele Ainis

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