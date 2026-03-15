Un rappresentante politico ha espresso preoccupazione sulla riforma proposta, ritenendo che questa possa compromettere l’imparzialità del sistema giudiziario. Secondo la sua opinione, la riforma non comporta benefici concreti né per la giustizia né per l’efficienza del settore, e si concentrerebbe invece sull’indebolimento dell’indipendenza e dell’autonomia dei magistrati. La discussione resta aperta sulla reale portata delle modifiche in programma.

“Non riesco francamente a capire in che cosa questa riforma abbia a che fare con la giustizia: non sposta un euro a favore della giustizia, non migliora in alcun modo i problemi della giustizia e invece si accanisce contro l’indipendenza e l’autonomia dei magistrati”. Lo ha detto Enrico Grosso, costituzionalista dell’ Università di Torino e presidente onorario del Comitato Giusto dire No, intervenendo alla giornata “Giustizia e Democrazia – Le ragioni del No” alla Società Umanitaria di Milano. Grosso ha quindi ribaltato l’argomento dell’imparzialità sostenuto dal fronte del Sì: “Questa riforma rischia di diminuire l’imparzialità del giudice. A presidio di quell’imparzialità c’è il Consiglio Superiore della Magistratura”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Referendum, Grosso: “Riforma rischia di diminuire imparzialità giustizia”

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