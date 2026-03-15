Referendum Giustizia Spataro | A rischio i diritti dei cittadini e l’eguaglianza davanti alla legge

Da lapresse.it 15 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In vista del referendum sulla giustizia, Spataro ha dichiarato che non si tratta solo di questioni legate alla magistratura o ai magistrati, ma che i rischi coinvolgono direttamente i cittadini, compromettendo i loro diritti e il principio di uguaglianza davanti alla legge. La discussione si focalizza su come le possibili modifiche possano influenzare il trattamento giuridico di tutti i cittadini.

“Non è solo in gioco l’assetto della magistratura o i diritti dei magistrati: a rischiare sono i cittadini, sono a rischio i loro diritti e l’eguaglianza davanti alla legge”. Lo ha detto Armando Spataro, già procuratore della Repubblica di Torino, intervenendo alla giornata “Giustizia e Democrazia – Le ragioni del No”, in corso alla Società Umanitaria di Milano, in merito al Referendum sulla Giustizia. Spataro ha indicato nella logica del premierato il presupposto della riforma: “Chi comanda non deve subire alcun disturbo, il manovratore senza controlli”. Nel merito, l’ex magistrato ha criticato la proposta di separare il Consiglio Superiore... 🔗 Leggi su Lapresse.it

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