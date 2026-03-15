A Milano si è tenuto un evento pubblico dedicato al referendum sulla giustizia, durante il quale Maurizio Landini e Gianfranco Pagliarulo hanno spiegato le loro posizioni. I due hanno partecipato a un confronto aperto, discutendo le questioni principali legate alla consultazione referendaria. L’incontro ha visto la presenza di un pubblico interessato alle diverse opinioni espresse dai rappresentanti.

Una giornata di confronto pubblico si è svolta a Milano, dove Maurizio Landini e Gianfranco Pagliarulo hanno affrontato il tema del referendum sulla giustizia. Il messaggio centrale lanciato dai due leader è chiaro: la Costituzione italiana deve essere rispettata e non modificata da questa iniziativa legislativa. L’incontro, moderato da Peter Gomez, ha messo in luce le preoccupazioni riguardo alla separazione dei poteri e al ruolo delle corti di controllo. I partecipanti hanno sottolineato come l’attuale esecutivo mostri una difficoltà nel tollerare qualsiasi forma di controllo giuridico esterno, dalla Corte dei Conti fino alla Corte Europea di Giustizia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Referendum giustizia: Landini e Pagliarulo spiegano perché

Articoli correlati

Referendum, il dialogo con Landini, Pagliarulo e Gomez. “Da quella dei Conti alla Europea, il governo non sopporta qualsiasi corte. Ecco perché votare no”. Rivedi l’incontro“Per noi la Costituzione del nostro Paese va realizzata, non va assolutamente né stravolta né modificata“.

Referendum sulla giustizia, due esperti con idee opposte ci spiegano, punto per punto, perché votare sì oppure noQuesto articolo sul referendum sulla giustizia è pubblicato sul numero 8 di Vanity Fair in edicola fino al 17 febbraio 2026.

Tutto quello che riguarda Referendum giustizia

Temi più discussi: Referendum, Landini: Meloni scende in campo perché ha timore di perdere, il 18 marzo tutti in Piazza del Popolo per la chiusura della campagna per il No; LIVE | Referendum giustizia, a Roma l’assemblea per il No; Referendum Giustizia: Maurizio Landini a Foggia per spiegare le ragioni del 'No' - FoggiaToday; VOTO ANCH’IO, VOTO NO! INCONTRO IL 16 MARZO ALLO SPAZIO ARENA, CON APRILE, TOBAGI, AMARA E LANDINI SULLE RAGIONI DEL NO AL REFERENDUM DEL 22 E 23 MARZO.

Referendum, Forza Italia: Il Fronte del No perde terreno. E Landini teme l'astensionismoSi intensifica il dibattito politico sul referendum della giustizia, in programma il 22 e 23 marzo. Nel corso di un intervento su Rete 4, il ministro ... iltempo.it

Referendum Giustizia, Landini: Magistratura autonoma non teme di denunciare chi sfruttaUna magistratura che non ha paura di bloccare o denunciare anche le multinazionali che ... msn.com

REFERENDUM GIUSTIZIA, COSA CAMBIA DAVVERO: separazione delle carriere, sorteggio del Csm e Alta Corte disciplinare facebook

#inaltreparole Referendum giustizia, Schlein attacca Meloni: “Dice che col NO ci saranno più stupratori liberi, ma il governo ha rimandato Al Masri in Libia” x.com