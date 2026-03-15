Referendum Giustizia il jolly di Giorgia Meloni | Di sicuro non è un mio sostenitore

Durante il referendum sulla giustizia, una dichiarazione di Giorgia Meloni ha attirato l’attenzione: ha affermato di non essere un suo sostenitore e ha invitato a superare le divisioni politiche e ideologiche, concentrandosi esclusivamente sul merito della questione. La leader del centrodestra ha sottolineato l’importanza di andare oltre le appartenenze politiche per valutare i contenuti del quesito referendario.

«Andare oltre appartenenze politiche e contrapposizioni ideologiche, guardando semplicemente al merito del quesito». È l’invito di Giorgia Meloni in vista del 22 e 23 marzo. A conferma del fatto che voto referendario e voto politico sono due cose diverse, la premier pubblica online il video di Stefano Ceccanti, della Sinistra per il Sì. «Costituzionalista ed ex parlamentare del Pd, sicuramente non tacciabile di essere un mio sostenitore o elettore». Lì Ceccanti spiega, in pochi secondi, perché la riforma dell’ordinamento giudiziario meriti di essere confermata dagli elettori. Assonanze che si sono viste anche ieri mattina. Quando il.... 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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