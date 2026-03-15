Referendum Giustizia | 19 marzo scade per gli italiani

Il 19 marzo scade il termine per gli italiani residenti nel paese di residenza di presentare le richieste di voto per il referendum sulla giustizia. I cittadini italiani all’estero avranno la possibilità di votare nei giorni 22 e 23 marzo 2026. Le modalità di voto e le procedure da seguire sono state comunicate ufficialmente.

Il 22 e il 23 marzo 2026 i cittadini italiani all’estero voteranno per il referendum sulla giustizia. è residente fuori dai confini nazionali, la scadenza per inviare il plico elettorale al proprio Consolato scade giovedì 19 marzo alle 16:00 (ora locale). Le modalità operative sono rigide: l’uso esclusivo di penna blu o nera e il segno “X su Sì o No sono gli unici elementi consentiti sulla scheda. Qualsiasi errore procedurale potrebbe invalidare il voto, rendendo fondamentale seguire alla lettera le istruzioni fornite. La corsa contro il tempo per i residenti esteri. Già si è superata la data limite del 18 febbraio scorso per richiedere il plico elettorale tramite posta ordinaria. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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