Referendum | Forza Italia in Capitanata per il sì

Forza Italia sta portando avanti una serie di incontri nella provincia di Capitanata per illustrare le ragioni a favore del sì nel prossimo referendum. Durante le riunioni, i rappresentanti del partito si confrontano con cittadini e sostenitori, spiegando nel dettaglio le proposte e le implicazioni della consultazione. L’obiettivo è sensibilizzare l’elettorato e fornire informazioni chiare sulle questioni in votazione.

CONTINUANO GLI INCONTRI DI FORZA ITALIA IN CAPITANATA PER SPIEGARE COME UN "SI" AL REFERENDUM POTRA' GARANTIRE L'IMPARZIALITA' DEL GIUDICE E METTERE FINE ALLO STRAPOTERE DELLE CORRENTI Continua il percorso di avvicinamento al Referendum Popolare Confermativo sulla Giustizia in programma il 22 e 23 marzo che Forza Italia sta portando avanti in provincia di Foggia. Dopo gli incontri tenuti in questi ultimi giorni a Vieste, San Marco in Lamis e Castelluccio dei Sauri, i vertici di Forza Italia spiegheranno le ragioni del "SI" lunedì pomeriggio alle ore 18 a San Giovannni Rotondo, martedì a Monte Sant'Angelo alle 17.00 e alle 18. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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