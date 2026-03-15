Il dibattito sul referendum della giustizia si fa sempre più acceso mentre si avvicinano le date del voto, il 22 e 23 marzo. Forza Italia afferma che il fronte del No sta perdendo terreno, mentre Landini esprime preoccupazione per un possibile aumento dell’astensionismo. Le discussioni politiche si moltiplicano in vista dell’appuntamento elettorale, che coinvolge diversi attori e opinioni.

Si intensifica il dibattito politico sul referendum della giustizia, in programma il 22 e 23 marzo. Nel corso di un intervento su Rete 4, il ministro degli Esteri e vicepremier Antonio Tajani ha criticato duramente alcune forme di protesta contro il governo: "Non si può fare campagna per il 'No' bruciando le immagini della premier Meloni e del ministro Nordio. Lo schieramento contrario alla riforma sta alzando i toni". Tajani ha parlato di una clima che “rischia di degenerare”, invitando l'opposizione a riportare il confronto sui contenuti e denunciando la presenza di “cattivi maestri”, tra cui alcuni magistrati che avrebbero minacciato di “fare i conti dopo il referendum”. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Referendum, Forza Italia: "Il Fronte del No perde terreno". E Landini teme l'astensionismo

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