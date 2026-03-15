Antonio Di Pietro ha dichiarato pubblicamente il suo sostegno al referendum, affermando che la situazione attuale rappresenta una potenziale dittatura della magistratura. La sua presa di posizione si concentra sulla necessità di intervenire per modificare le norme in discussione. Nessun altro dettaglio o opinione viene aggiunta, limitandosi a descrivere ciò che ha detto e fatto.

Antonio Di Pietro ha espresso pubblicamente il suo sostegno al referendum, definendo la situazione attuale come una potenziale dittatura della magistratura. L’ex ha partecipato a un evento di Bologna intitolato Maratona oratoria per il sì, dove ha chiarito le sue motivazioni basandosi sul testo della riforma piuttosto che sul contesto immediato. La sua posizione si fonda sulla necessità di ristabilire l’equilibrio tra i tre poteri dello Stato e fermare quella che lui percepisce come un’eccessiva interpretazione creativa delle leggi da parte dei giudici. L’analisi del testo contro la paura politica. La decisione di votare a favore non nasce da un allineamento partitico cieco, ma da uno studio attento della bozza normativa proposta. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Referendum: Di Pietro suona l’allarme contro la dittatura

Articoli correlati

Leggi anche: Referendum, Antonio Di Pietro: "Intravedo una dittatura nella magistratura"

Reggio: il PD suona l’allarme sul referendum giustiziaVenerdì 13 marzo, il Circolo del Partito Democratico di Reggio Calabria ha trasformato il ristorante La Lampara sul lungomare di Pellaro in un punto...

Tutti gli aggiornamenti su Referendum Di Pietro suona l'allarme...

Temi più discussi: A Milano la kermesse di Fdi per il sì, tra fascio e fashion; Dopo il voto faremo i conti. Gratteri ora passa alle minacce ai giornali; Dalla furia Meloni agli sponsor Di Pietro e Palamara: le domande che irritano il SÌ; FI - FORZA ITALIA * CAMERA: REFERENDUM, PITTALIS: INTIMIDAZIONE GRATTERI A IL FOGLIO GRAVE. ORA CONDANNA UNANIME.

Referendum giustizia, Di Pietro: Casa per casa per spiegare la riforma, mia sorella mi ha ispirato la campagna per il SìDi Pietro racconta la campagna casa per casa sul referendum giustizia: Mia sorella mi ha ispirato, spiegando la riforma a tutti i cittadini. la7.it

FdI, una kermesse senza simboli. E la platea si alza in piedi per l’ovazione a Di PietroAlla kermesse al Teatro Parenti per il referendum gli appelli da Cassese a Scopelliti. Il «gong» per serrare i tempi e il ritornello di Sal Da Vinci ... msn.com

Ci sono i primi tre identificati per il rogo dei cartelli raffiguranti la premier Giorgia Meloni e il ministro della Giustizia Carlo Nordio, bruciati ieri durante una manifestazione a Roma contro la guerra e per il No al referendum. L’identificazione è stata effettuata da facebook

Alla fine del referendum mi chiedo come certi magistrati potranno ancora apparire terzi e imparziali (requisiti, questi si, costituzionali) agli occhi dei cittadini. x.com