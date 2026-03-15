Il 16 febbraio 2026, su Steam, è stato lanciato Table Battle Simulator, un nuovo simulatore di negozio. Il gioco permette ai giocatori di gestire un negozio e di partecipare a combattimenti, combinando le due attività in un’unica esperienza. La sua uscita ha attirato l’attenzione di chi cerca un titolo che unisca gestione e azione in modo originale.

Table Battle Simulator è arrivato su Steam il 16 febbraio 2026. Si tratta di un gioco che sembra avere tutte le carte in regola per distinguersi dalla massa dei simulator. Sviluppato da KikiGames, non si accontenta di farti fare il bottegaio: vuole che tu apra scatole misteriose, collezioni miniature di guerrieri leggendari e poi vada in battaglia contro i tuoi avversari. Un ibrido tra shop management e gioco da tavolo strategico. Ma funziona davvero, o è l’ennesimo gioco che promette troppo e mantiene poco? Indice. Table Battle Simulator – Un negozio con vista sui ciliegi in fiore. Il loop principale: scatole, miniature e soldi. Il sistema di battaglie: qui il gioco cambia faccia. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

© Atomheartmagazine.com - Recensione Table Battle Simulator: il simulatore di negozio che vuole anche farti combattere

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