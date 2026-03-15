Recensione Dries Van Noten Abito ‘dohana’

Un nuovo abito della collezione ‘dohana’ di Dries Van Noten è stato recentemente presentato. Il pezzo si distingue per il suo taglio e i materiali utilizzati, attirando l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori. La recensione analizza dettagliatamente le caratteristiche del vestito, offrendo un’idea chiara delle sue peculiarità senza entrare in giudizi soggettivi. L’articolo include anche un avviso riguardante link di affiliazione.

Nota di trasparenza: Questo articolo contiene link di affiliazione. Potremmo ricevere una commissione per acquisti effettuati tramite questi link, senza costi aggiuntivi per te. Le nostre analisi sono sempre indipendenti. Viscosa stampata e drappeggi scultorei: l’anatomia del ‘Dohana’. La natura ibrida della viscosa. Il tessuto scelto per l’abito ‘Dohana’ è una viscosa stampata, un materiale che combina la morbidezza delle fibre rigenerate con la versatilità della stampa. La viscosa, pur essendo spesso confusa con le fibre naturali, è tecnicamente una fibra artificiale ottenuta dalla cellulosa; non possiede di per sé una finitura satinata intrinseca, ma l’effetto lucido osservato deriva dalla tessitura specifica o dal processo di tintura applicato alla superficie. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Recensione Dries Van Noten Abito ‘dohana’ Articoli correlati Leggi anche: Recensione Dries Van Noten Gonna ‘safya’ Leggi anche: Guida: Dries Van Noten Ballerina Pelo Una selezione di notizie su Recensione Dries Van Discussioni sull' argomento Recensione Dries Van Noten Gonna ‘safya’; Dries Van Noten Blazer ‘beaume’ | Cosa sapere prima dell’a…. La Fondazione Dries Van Noten a Venezia ospiterà più di 200 opereDagli abiti di Christian Lacroix e Rei Kawakubo fino alle sedute di Guillermo Santomà, Nifemi Marcus-Bello e Lionel Jadot: una selezione di pezzi che raccontano la bellezza come forma di protesta ... living.corriere.it Fondazione Dries Van Noten debutta ad aprile con The only true protest is beautyLa Fondazione Dries Van Noten debutta ad aprile con The only true protest is beauty, esplorando la bellezza come forza trasformativa. fashionunited.it