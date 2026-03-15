Recensione Comme Des Garçons Shirt Polo Comme

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Nota di trasparenza: Questo articolo contiene link di affiliazione. Potremmo ricevere una commissione per acquisti effettuati tramite questi link, senza costi aggiuntivi per te. Le nostre analisi sono sempre indipendenti. Il dialogo tra i giganti: quando CDG Shirt incontra Fred Perry. Questa collaborazione non rappresenta un semplice capo di abbigliamento sportivo, ma un vero e proprio manifesto visivo che fonde due mondi apparentemente distanti. L’incontro tra la tradizione sportiva britannica di Fred Perry e l’estetica decontestualizzata di Comme des Garçons Shirt genera un oggetto di design ibrido, dove il tessuto piqué tipico delle polo viene riproposto con una sensibilità artistica radicale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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