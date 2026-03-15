Reazione Atalanta Palladino esalta i suoi | Potevamo vincerla

L’Atalanta ottiene un punto contro la capolista, rimanendo in partita grazie a una prestazione solida. Palladino, allenatore della squadra, ha commentato che i suoi potevano vincere la partita, evidenziando la determinazione dei giocatori. La squadra ha mostrato una reazione dopo le ultime sconfitte, cercando di risollevare il morale e migliorare la posizione in classifica.

Un punto sul campo della capolista per rimettere nell’armadio lo scomodo cappotto bavarese. L’Atalanta, ancora una volta, a una sconfitta ha reagito con un risultato importante. Dopo la sconfitta di Dortmund era arrivata la vittoria sul Napoli. Dopo i sei gol rifilati dal Bayern ecco il pareggio che ha infranto il tabù negativo contro l’Inter, interrompendo la quadriennale serie di nove sconfitte consecutive. Prima della partita l’amministratore delegato nerazzurro, Luca Percassi, aveva previsto una reazione della sua Dea ("Rivedremo il nostro dna contro una squadra forte come l’Inter e daremo tutto per non avere rimpianti"), avendo... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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