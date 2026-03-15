Real Madrid Elche perché entrambe le squadre hanno effettuato sei sostituzioni? La spiegazione

Nel match tra Real Madrid e Elche, entrambe le squadre hanno effettuato sei sostituzioni, un numero superiore rispetto a quanto previsto di solito. La decisione è stata presa in seguito a una modifica delle regole da parte della lega, che ha permesso un aumento delle sostituzioni durante la partita. La scelta ha riguardato entrambe le formazioni, portando a un totale di sei cambi per ciascuna.

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