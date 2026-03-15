Re Leone – Lei vive in noi in scena anche al Lyrick La storia del musical dei record nel ricordo di Virginia

Da lanazione.it 15 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sei spettacoli sold out a Città di Castello e una nuova data, già esaurita, al Lyrick di Assisi il 21 marzo. Eppure, quella del musical “ Re Leone – Lei vive in noi “ non è solo la cronaca di una tournée di successo, ma il movimento che coinvolge un’intera frazione - Cerbara - e l’oratorio "Per Di Qua". Attraverso questo spettacolo la comunità ricorda Virginia Berliocchi, scomparsa improvvisamente a soli 30 anni nel giugno 2024. Il suo sogno di allestire il musical è rimasto interrotto, ma solo per pochi giorni, perché da allora la sua idea è diventata di tutti, nella forma del teatro solidale di comunità. Sono più di sessanta tra bambini e ragazzi dell’oratorio a mettersi in gioco sul palco, sostenuti da quaranta volontari che, nel silenzio del dietro le quinte, hanno lavorato incessantemente. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - “Re Leone – Lei vive in noi“ in scena anche al Lyrick . La storia del musical dei record nel ricordo di Virginia

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