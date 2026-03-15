Razziato Blutopia il tempio della musica al Pigneto Lanciata una raccolta fondi per coprire i danni

Un furto su commissione, studiato con oculatezza anche - probabilmente - tramite uno o più sopralluoghi preparatori. E' così che ignoti hanno razziato “Blutopia”, negozio di dischi e vinili di via del Pigneto. E adesso la comunità di appassionati e clienti affezionati sta partecipando a una. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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