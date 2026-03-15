Ravezzani | Juve eccellente Annullamento gol di Conceicao è discutibile a meno che non si decida di…

Un commentatore ha elogiato la Juventus descrivendola come eccellente durante una recente partita. Ha inoltre evidenziato che l'annullamento del gol di Conceicao è stato considerato discutibile da alcuni osservatori. La dichiarazione è stata rilasciata dalla redazione di JuventusNews24 e riguarda l'andamento della gara e le decisioni arbitrali prese durante l'incontro.

Ravezzani: «Juve eccellente. Annullamento gol di Conceicao è discutibile, a meno che non si decida di.». Il pensiero del giornalista. L’analisi di Fabio Ravezzani sulla vittoria della Juventus al Friuli evidenzia la netta superiorità della squadra di Spalletti, capace di dominare sul piano del gioco e delle occasioni create. Il direttore di Telelombardia, attraverso il suo profilo X, ha promosso a pieni voti la prestazione dei bianconeri, sottolineando l’equilibrio tra la spinta offensiva e la solidità difensiva mostrata durante tutto l’arco del match. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata Tuttavia, il commento si sofferma inevitabilmente sull’episodio più controverso della serata: il raddoppio negato a Francisco Conceição. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Ravezzani: «Juve eccellente. Annullamento gol di Conceicao è discutibile, a meno che non si decida di…» Articoli correlati Moviola Udinese Juve, i giornali: «Annullamento gol Conceicao al limite, ma è questa la direttiva; Cambiaso rischia»Alisson Juve, si complica la trattativa per il portiere? Il Liverpool ha preso una decisione importante. Galatasaray Juve 1-2 LIVE: Conceicao vicino al gol! Palla alta. Che ripartenza dei bianconeri!Poku Juve: possibile duello di mercato con quella big di Serie A, ma i bianconeri si sono già mossi! Ultimissime Calciomercato Juve, dirigenza al... Contenuti e approfondimenti su Ravezzani Juve eccellente Annullamento... Juve, Ravezzani punge Comolli: 'Un top manager quelle scene da pazzo non le fa'Il giornalista Fabio Ravezzani ha espressi diversi pensieri sul proprio account X in merito alla tanto discussa vittoria dell'Inter per 3 a 2 sulla Juventus. Uno di questi è dedicato alla scena che ha ... it.blastingnews.com Ravezzani: Juve, da Comolli scene indegne. Bastoni se l'è cavata a buon mercatoE' ovvio che il principale colpevole e l'è cavata a buon mercato, almeno per la giustizia sportiva ma non per il giudizio dei social e del pubblico. Gli altri hanno sbagliato a loro volta. Assolviamo ... tuttomercatoweb.com