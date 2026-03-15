Domani alle 18:00, il Teatro Rasi di Ravenna ospita un evento dedicato ai viaggiatori, con un biglietto di 5 euro. Durante l’appuntamento, si alternano narrazioni teatrali e testimonianze che ricostruiscono storie di viaggio. L’evento coinvolge pubblico e artisti in un'occasione per scoprire i racconti di chi ha attraversato territori e culture diverse.

Domani pomeriggio, alle 18:00, il Teatro Rasi di Ravenna ospita un appuntamento unico che intreccia memoria storica e narrazione teatrale. La rassegna ‘Storie di Ravenna’ si concentra su come la città sia meta di viaggiatori che scelgono consapevolmente di deviare dalle rotte turistiche convenzionali. Un percorso guidato da esperti locali e studiosi promette di svelare perché arrivare a Ravenna non è mai casuale. Il biglietto d’ingresso è fissato a soli 5 euro ed è reperibile oggi stesso alla biglietteria del teatro o online sul sito ufficiale della struttura. L’iniziativa nasce da una collaborazione tra il Ministero della Cultura, la Regione Emilia-Romagna e numerosi enti locali, tra cui la Fondazione del Monte di Bologna e di Ravenna e l’Assicoop Romagna Futura Unipol. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ravenna: 5 euro per scoprire i segreti dei viaggiatori

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