Raul in GF Vip | Ero folle per Martina

Nel pomeriggio di ieri, quattro nuovi concorrenti sono entrati nella casa del Grande Fratello Vip, dopo un ritardo di un’ora rispetto alla tabella di marcia. Uno di loro, Raul, ha dichiarato di essere stato “folle per Martina” durante il suo percorso nel reality. La puntata ha visto anche l’ingresso di altri partecipanti, che hanno varcato la soglia rossa dell’edizione attuale.

Quattro nuovi volti hanno varcato la soglia rossa della nuova edizione del Grande Fratello Vip nel pomeriggio di ieri, con un ritardo di un’ora rispetto alla tabella di marcia prevista. Tra i primi ingressi spicca Raul Dumitras, che ha immediatamente affrontato il passato legato a Temptation Island e alla sua ex fidanzata Martina De Ioannon. Il concorrente ha ammesso di essere entrato nell’esperienza precedente con sentimenti forti, confessando di essere stato profondamente innamorato in quel periodo. La tensione è palpabile già nei primi istanti, mentre gli ospiti si trasferiscono in giardino per una vita da campeggio forzato. Adriana Volpe ha iniziato a parlare del suo rapporto con Antonella Elia, creando subito legami narrativi interni. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Raul in GF Vip: “Ero folle per Martina Articoli correlati Leggi anche: Raul Dumitras al GF Vip parla di Martina De Ioannon: “Ero innamorato, feci un casino per lei” Leggi anche: GF VIP 8: Raul Dumitras parla di Martina De Ioannon e Temptation Island Tutti gli aggiornamenti su Raul in GF Vip Ero folle per Martina Argomenti discussi: Gf Vip, scopri il cast ufficiale della nuova edizione: tutti i nomi!; Il ritorno di Raul Dumitras nel Grande Fratello Vip: ricordi, critiche e l’inedita Open House.