Nella notte, una villa a Capalbio è stata assaltata da alcuni malviventi. Durante l’irruzione, il marito è stato minacciato mentre la moglie è stata presa in ostaggio. Il bottino lasciato dai rapinatori è risultato di modesto valore. La proprietà appartiene a noti ristoratori locali. La scena si è svolta senza che ci siano state altre persone coinvolte o ferite.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Bottino scarso per i malviventi. CAPALBIO (GROSSETO). Una villa a Capalbio, di proprietà di noti ristoratori locali, è stata teatro di una rapina nella notte scorsa. La notizia è stata diffusa dall’Ansa ieri, 14 marzo. I proprietari, marito e moglie, sono stati tenuti in ostaggio da una banda di quattro malviventi incappucciati. Secondo le prime ricostruzioni, la moglie è stata sorpresa al rientro e trattenuta dai rapinatori, che hanno atteso l’arrivo del marito per mettere in atto il blitz. All’ingresso, il marito, circa 60 anni, è stato minacciato con una pistola alla testa. I criminali cercavano principalmente una cassaforte, contanti e oggetti preziosi, ma alla fine il bottino si è rivelato limitato. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Rapina in villa a Capalbio: marito minacciato, moglie presa in ostaggio

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