Una coppia di ristoratori di Capalbio è stata presa in ostaggio per circa un'ora in una villa durante una rapina. Quattro uomini armati sono entrati nell'abitazione e hanno minacciato i proprietari con una pistola, tenendoli sotto controllo finché non sono fuggiti con alcuni oggetti di valore. Nessuno è rimasto ferito durante l'episodio, che si è verificato nel pomeriggio.

Una coppia di ristoratori è stata rapinata in una villa di Capalbio, in provincia di Grosseto. Quattro malviventi hanno fatto irruzione nella casa armati di pistola e hanno intimato ai proprietari di aprire la cassaforte. Per oltre un’ora i rapinatori hanno tenuto sotto sequestro la coppia, ma alla fine si sono dovuti accontentare di alcune centinaia di euro e di qualche gioiello. Coppia di ristoratori rapinata a Capalbio Minacciati con una pistola da quattro banditi armati Il racconto del genero della coppia rapinata a Capalbio Coppia di ristoratori rapinata a Capalbio I fatti sono accaduti nella notte tra venerdì e sabato a poca distanza dal centro di Capalbio, in una zona però abbastanza isolata. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Rapina in villa a Capalbio, coppia di ristoratori in ostaggio per un’ora con la pistola puntata alla testa

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