Rapina all’Ecu arrestato un 48enne

Un uomo di 48 anni è stato arrestato in seguito a una rapina all’Ecu. I testimoni hanno fornito diverse dichiarazioni e le telecamere hanno ripreso i dati dei varchi del paese. Le immagini sono state utili per identificare il sospettato e ricostruire i movimenti durante l’episodio. L’indagine prosegue per chiarire i dettagli dell’accaduto.

Le dichiarazioni dei testimoni, immagini delle telecamere coi dati dei varchi del paese, ma anche una denuncia per furto d’auto di competenza delle forze dell’ordine dell’Appennino, sono stati in grado di favorire il lavoro d’indagine dei carabinieri di Bagnolo, che hanno effettuato gli accertamenti su una rapina con coltello avvenuta il 29 dicembre dello scorso anno al supermercato Ecu di via Valli, in paese. Quella sera, verso le 18,30, un uomo con volto coperto e armato di coltello, aveva fatto irruzione nel market, facendosi consegnare il denaro in cassa, per un valore di mille euro. In breve tempo i carabinieri della locale caserma hanno puntato su una pista ben delineata, grazie in particolare ai dettagli sull’auto usata dal bandito per allontanarsi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Rapina all’Ecu, arrestato un 48enne Articoli correlati Rapina all'Ecu di Bagnolo, arrestato un 48enneBagnolo (Reggio Emilia), 14 marzo 2026 – E’ stato individuato il presunto autore della rapina messa a segno il 29 novembre scorso al supermercato Ecu... Rapina Ecu: arrestato il 48enne con coltelloUn uomo di 48 anni, domiciliato nel Ferrarese e privo di fissa dimora in Italia, è stato arrestato dai carabinieri dopo una rapina al supermercato... Una selezione di notizie su Rapina all'Ecu arrestato un 48enne Temi più discussi: Rapina all’Ecu, arrestato un 48enne; Rapina violenta all’Ecu di Bagnolo Uomo di 48 anni individuato e arrestato dai Carabinieri; Rapina a mano armata al supermercato di Bagnolo, arrestato un 48enne; Rapina con coltello al supermercato Ecu: arrestato 48enne ferrarese. Rapina all’Ecu, arrestato un 48enneLe indagini dei carabinieri portano a un senza fissa dimora: a tradirlo l’auto utilizzata per le sue scorrerie ... ilrestodelcarlino.it Rapina all'Ecu di Bagnolo, arrestato un 48enneBagnolo (Reggio Emilia), 14 marzo 2026 – E’ stato individuato il presunto autore della rapina messa a segno il 29 novembre scorso al supermercato Ecu di via Valli a Bagnolo. Quella sera, verso le 18,3 ... ilrestodelcarlino.it FOGGIA TORNA LA PAURA PER LE RAPINE DEL SABATO SERA AD ORTANOVA Una seconda rapina subìta in un negozio di telefonia nella serata di oggi Erano circa le 20:00 ,quando in Via Papa Giovanni XXIII ad Orta Nova, due minorenni hanno fatto irru facebook E pure quest’anno Malika Ayane è stata robbata. Arrivederci alla prossima rapina #SanremoTop #Sanremo2026 x.com