Rapina al Conad di Pofi | Consegna l' incasso o spariamo

Una rapina armata si è verificata al Conad di Pofi, dove i malviventi hanno minacciato i dipendenti chiedendo la consegna dell'incasso, altrimenti avrebbero aperto il fuoco. È il secondo episodio di questo tipo in pochi giorni, dopo una rapina analoga avvenuta ad Arnara, che ha coinvolto un supermercato della zona.

Due malviventi, con il volto travisato, hanno fatto irruzione nell'esercizio commerciale. Indagano i carabinieri Ancora una rapina a mano armata in un esercizio commerciale, come accaduto solo pochi giorni fa ad Arnara. Nel tardo pomeriggio di ieri, invece, è accaduto a Pofi. Intorno alle 19.10 nel paese in provincia di Frosinone, due persone con il volto travisato hanno fatto irruzione in un Conad per rubare la refurtiva. Indagano i carabinieri di Pofi e di Frosinone. Poco prima dell'orario di chiusura del Conad, due persone con il volto coperto, di cui uno armato di pistola, hanno fatto irruzione nel supermercato e hanno minacciato la cassiera, facendosi consegnare l'incasso. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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