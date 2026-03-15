Randagio avvelenato a Villaseta l' alert | Attenzione potrebbero esserci altre polpette o bocconi

Da agrigentonotizie.it 15 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un cane randagio è stato avvelenato a Villaseta, vicino alla piscina, al club e al comando dei vigili urbani. Jessica Vecchio, rappresentante dell'associazione “Aronne”, ha diffuso un avviso sui social network, segnalando il rischio di altre polpette o bocconi avvelenati nella stessa area. L'alert invita alla massima attenzione e a tenere gli occhi aperti in zona.

Il cane che stazionava tra la piscina, il club e il comando dei vigili urbani è stato avvelenato. “Non escludo che possano aver messo polpette avvelenate anche in altri punti della zona”, lo dice Jessica Vecchio dell'associazione “Aronne” che, sui social lancia l'alert: “Attenzione, attenzione. Veleno a Villaseta”. L'associazione “Aronne” ha soccorso e portato dal veterinario l'animale avvelenato. “È stato stabilizzato. Per fortuna ha superato la notte l’ho preso in tempo, ma aveva ingerito il veleno da circa un’ora che è stato assorbito dagli organi interni. È stata una fortuna che mi abbiano chiamato in tempo. Ed è stata una fortuna anche trovare un veterinario disponibile, perché a quell’ora non c’era nessuno”, racconta. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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