Ramadan a scuola | due aule separate scoppia il dibattito

All’istituto Sassetti-Peruzzi di Firenze, durante il Ramadan, sono state allestite due aule distinte per la preghiera, una per le studentesse e una per gli studenti. La decisione ha suscitato un acceso dibattito tra insegnanti, genitori e studenti, che hanno discusso sulla gestione degli spazi e sulla separazione dei sessi durante le pratiche religiose. La questione ha attirato l’attenzione della comunità scolastica e dei media locali.

Nell’istituto Sassetti-Peruzzi di Firenze, la gestione dello spazio per la preghiera durante il Ramadan ha generato un dibattito acceso sulla separazione dei sessi. La scuola pubblica ha deciso di allestire due aule distinte, una riservata ai ragazzi e l’altra alle ragazze, in risposta alle critiche sulla discriminazione. Questa scelta operativa ha scatenato reazioni forti da parte di esponenti politici che vedono nella misura una violazione dei principi costituzionali. La decisione del preside Osvaldo Di Cuffa, motivata dal rispetto del pluralismo e della laicità, si scontra con le posizioni di diversi rappresentanti parlamentari che denunciano una deriva ideologica. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ramadan a scuola: due aule separate, scoppia il dibattito Articoli correlati Ramadan, ultima follia della sinistra “all inclusive”: aule separate a scuola per maschi e femmine. FdI: sessismo e genuflessione all’IslamCi risiamo: la resa culturale ai diktat e alle ricorrenze religiose islamiche aggiunge un altro capitolo tutto da rileggere e commentare nell’ottica,... Ramadan a scuola, la dirigente scrive ai prof: “Spostate i compiti in classe”. Scoppia la polemica, arrivano gli ispettoriUna lettera interna ha trasformato un istituto superiore genovese nel centro di una polemica nazionale. Contenuti e approfondimenti su Ramadan a scuola due aule separate... Temi più discussi: In nome dell’islam, anche a scuola maschi e femmine separati in preghiera; Ramadan, niente prove o solo nelle prime ore del mattino in una scuola: è polemica. La dirigente: Sensato agevolare; La Madonna aspetti fuori dal cancello della scuola; Alcune riflessioni sul caso delle aule per il Ramadan alla Sassetti/Peruzzi. Ramadan a scuola: la crociata del leghista MossutoAnche oggi il Consigliere Mossuto ha provocato la reazione della maggioranza durante i lavori del Consiglio Comunale. E alle rimostranze dell’Assessora Biti le ha gridato Stai zitta. Sino ... nove.firenze.it La Madonna aspetti fuori dal cancello della scuolaA Firenze nessun problema a concedere spazi per il Ramadan, ma via il crocifisso dalle aule scolastiche. La scuola non può cancellare il dato religioso ... tempi.it Fine del Ramadan I musulmani invitano la città a festeggiare facebook