Rally Vigneti | il 18 e 19 aprile scoppia il Monferrato

Il 18 e il 19 aprile le strade sterrate del Monferrato saranno teatro del Rally Vigneti Monferrini a Canelli. Durante queste due giornate, i partecipanti si sfideranno in diverse prove di rally lungo percorsi che attraversano i vigneti della zona. L'evento riporta in pista i rallyisti locali e non, attirando appassionati e spettatori lungo il percorso.

Il 18 e il 19 aprile prossimi, le strade sterrate del Monferrato torneranno a vibrare al rombo dei motori con il ritorno del Rally Vigneti Monferrini a Canelli. Questa manifestazione, organizzata dal VM Motor Team sotto la guida di Moreno Voltan, segnerà l'inizio ufficiale della Coppa Rally Zona 2, una serie di sette tappe che attraverseranno la Liguria e diverse province piemontesi come Asti, Novara e Verbano-Cusio-Ossola. L'evento si colloca in una data nuova rispetto alle edizioni passate, sp . 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Rally Vigneti: il 18 e 19 aprile scoppia il Monferrato Articoli correlati Trail dei Guadi, il 19 aprile appuntamento a OlivetoArezzo, 15 febbraio 2026 – L’appuntamento è fissato per il prossimo 19 aprile quando il piccolo borgo di Oliveto, nel territorio di Civitella in Val... Il Mondiale Rally torna su Sky: dal 22 gennaio via al WRC 2026 con il Rally Monte-CarloTutti i 14 appuntamenti del FIA World Rally Championship in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW: si parte con lo storico Monte-Carlo Il FIA... Approfondimenti e contenuti su Rally Vigneti Discussioni sull' argomento Rally Vigneti Monferrini 2026: pronta la nona edizione; CRZ2 – Rally Vigneti Monferrini, a Canelli tornano i motori; Rally Vigneti Monferrini 2026: inizia la stagione tra i filari di Canelli; Canelli eventi annuncia gli appuntamenti del 2026. Torna a Canelli il Rally Vigneti Monferrini il 18 e 19 aprilePartirà nuovamente da Canelli la Coppa Rally Zona 2 e sarà il Rally Vigneti Monferrini a dare il via alla serie di sette gare che si disputeranno tra la ... atnews.it CRZ2 – Rally Vigneti Monferrini, nona edizione al via Il 18 e 19 aprile torna la gara astigiana organizzata dal VM Motor Team che inaugurerà la Coppa Rally Zona 2. Confermato anche il Rally Storico, con vetture che hanno segnato la storia della disciplina. Ot facebook