Rally Vigneti | il 18 e 19 aprile scoppia il Monferrato

Da ameve.eu 15 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 18 e il 19 aprile le strade sterrate del Monferrato saranno teatro del Rally Vigneti Monferrini a Canelli. Durante queste due giornate, i partecipanti si sfideranno in diverse prove di rally lungo percorsi che attraversano i vigneti della zona. L'evento riporta in pista i rallyisti locali e non, attirando appassionati e spettatori lungo il percorso.

Il 18 e il 19 aprile prossimi, le strade sterrate del Monferrato torneranno a vibrare al rombo dei motori con il ritorno del Rally Vigneti Monferrini a Canelli. Questa manifestazione, organizzata dal VM Motor Team sotto la guida di Moreno Voltan, segnerà l'inizio ufficiale della Coppa Rally Zona 2, una serie di sette tappe che attraverseranno la Liguria e diverse province piemontesi come Asti, Novara e Verbano-Cusio-Ossola. L'evento si colloca in una data nuova rispetto alle edizioni passate, sp . 🔗 Leggi su Ameve.eu

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