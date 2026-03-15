Ivan Rakitic, ex centrocampista croato di 38 anni, ha commentato la corsa allo scudetto in un’intervista recente. Ha evidenziato che il derby ha mostrato come il Milan sia una squadra competitiva, senza sottovalutarne le capacità. Rakitic ha anche fatto riferimento alla conoscenza di Modric, senza approfondire ulteriori dettagli. La sua analisi si è concentrata sulla situazione attuale del campionato.

La vittoria del Milan nel derby contro l'Inter ha riacceso i sogni di scudetto dei tifosi rossoneri. Molte risposte potrebbero arrivare già nella giornata di oggi (sabato 14 marzo): i nerazzurri ospiteranno l'Atalanta di Palladino alle 15:00 in una sfida che, con ogni probabilità, seguiranno con attenzione anche Leao e compagni. Il Diavolo, invece, scenderà in campo domani sera alle 20:45 per affrontare la Lazio in un Olimpico che va verso il sold out. In merito alla lotta scudetto si è espresso anche Ivan Rakitic, impegnato nella tappa milanese del World Legend Padel Tour, dove ha ritrovato il suo grande amico e connazionale Luka Modric. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Rakitic sulla lotta scudetto: “Il derby ha dimostrato che il Milan non è li per caso. Conoscendo Modric…”

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Il Milan non è l'Inter, ma tiene aperta la lotta e ha Modric. Appuntamento al derbyma di cosa parliamo?, è sbottato Conte quando gli hanno chiesto se il Napoli si sentisse ancora in corsa per lo scudetto: quasi spietato.

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