Le operazioni militari congiunte di Stati Uniti e Israele in Iran includono raid aerei, truppe sul terreno e un sistema di scudo navale. Nei primi giorni di queste azioni, sono stati effettuati attacchi e movimenti di forze militari nella regione dello Stretto di Hormuz, dove le forze statunitensi e israeliane stanno coordinando le operazioni. La presenza militare si concentra su diverse aree strategiche vicine allo stretto.

Nei primi giorni delle operazioni militari congiunte di Stati Uniti e Israele in Iran, sembrava che l’esito del conflitto sarebbe dipeso dall’efficacia dei bombardamenti dei palazzi del potere di Teheran o da una possibile missione delle forze speciali americane volta a recuperare e a mettere in sicurezza l’uranio arricchito del regime degli ayatollah nascosto nei sotterranei dell’impianto nucleare di Isfahan. Le incursioni aeree di Washington e Tel Aviv, già nelle prime ore dell’ operazione Epic Fury, hanno decapitato la leadership religiosa e militare della Repubblica Islamica e degradato in parte le capacità missilistiche dei pasdaran. Tutto ciò però non è bastato a chiudere lo scontro tra l’America e lo Stato ebraico, da una parte, e l’Iran, dall’altro. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Raid aerei, truppe sul campo e scudo navale: ecco come Trump potrebbe liberare lo Stretto di Hormuz

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