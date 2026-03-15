Rai il Tg2 spegne 50 candeline | alla cerimonia al Maxxi anche il ministro Tajani

Il Tg2 della Rai compie 50 anni e questa ricorrenza è stata celebrata con una cerimonia al Maxxi, alla quale ha partecipato anche il ministro Tajani. Fondato il 15 marzo 1976 con Andrea Barbato come direttore e Piero Angela come conduttore, il telegiornale ha attraversato cinque decenni di trasmissioni e cambiamenti nel panorama televisivo italiano.

Il 15 marzo del 1976 nasceva il Tg2, il secondo telegiornale della Rai. Il direttore era Andrea Barbato e il conduttore Piero Angela. Oggi, 15 marzo 2026, il Tg2 festeggia i suoi primi 50 anni di storia e sceglie l’auditorium del museo Maxxi di Roma. All’evento dirigenti Rai e storici inviati e conduttori della testata della tv pubblica. A portare il testimone del telegiornale oggi c’è Antonio Preziosi: “Un grande onore, ma anche una grande responsabilità. Rispetto a cinquant’anni fa sono cambiate tante cose ma non è cambiata la nostra voglia di raccontare il mondo con determinatezza e soprattutto verificando sempre le fonti delle notizie.”... 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Rai, il Tg2 spegne 50 candeline: alla cerimonia al Maxxi anche il ministro Tajani Articoli correlati Leggi anche: Il Tg2 compie 50 anni e festeggia domenica al Maxxi. L’incursione di Fiorello in conferenza stampa: “Me lo ricordo bene, ho un’età” Il Tg2 festeggia 50 anni. Tajani: "ha rappresentato la libertà di scegliere"AGI - "Nella storia dell'offerta informativa del servizio pubblico, il Tg2 si caratterizza da sempre come il telegiornale della sperimentazione e... Approfondimenti e contenuti su Rai il Tg2 spegne 50 candeline alla... Rai, il Tg2 spegne 50 candeline: alla cerimonia al Maxxi anche il ministro Tajani(LaPresse) Il 15 marzo del 1976 nasceva il Tg2, il secondo telegiornale della Rai. Il direttore era Andrea Barbato e il conduttore Piero ... stream24.ilsole24ore.com Il Tg2 compie 50 anni, festa al Maxxi: mezzo secolo di notiziePresentato un documentario che ripercorre la storia del telegiornale in 50 anni di notizie. Il direttore Preziosi: Continua a svolgere un ruolo fondamentale nell'evoluzione dell'informazione in Itali ... rainews.it