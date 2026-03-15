Questo arcipelago che chiamiamo vita

Dopo aver letto il tuo “Lettere minuscole”, pubblicato dalla casa editrice TerraRossa, mi sono immerso in un racconto che ricorda una navigazione attraverso un arcipelago di emozioni e ricordi. La narrazione si snoda tra frammenti di vita e immagini delicate, creando un viaggio intimo e fluido che coinvolge il lettore senza sforzo. È un esordio che si presenta come una scoperta lenta e affascinante.

Cara Ilaria, torno dalla lettura del tuo “ Lettere minuscole ”, esordio narrativo da poco pubblicato dalla preziosa casa editrice TerraRossa, come dalla circumnavigazione di una laguna. Non perché buona parte del libro si svolga a Venezia, ma per questo procedere a frammenti, terre separate, ognuna con un panorama diverso, spesso fosco ma ciascuno a suo modo, attraverso il quale racconti il malessere di questa protagonista senza nome, così somigliante a te, ma con tratti simili a molti di noi. Ci sono esistenze così spezzettate, discontinue, da dover essere guardate a ritroso, dalla fine verso l’inizio, per comprenderne il disegno. Come certe opere d’arte, impossibili da decifrare fino all’ultima pennellata, tocco di scalpello. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Questo arcipelago che chiamiamo vita Articoli correlati Filippine: l'arcipelago strategico tra Cina e Usa che fa buoni affari con PechinoUn arcipelago di oltre 7600 isole, una posizione strategica ed una popolazione giovane ed in costante crescita demografica: questa è la Repubblica... Tutto quello che c'è da sapere sulla salute degli occhi durante questo periodo della vitaQuando Naomi Watts ha iniziato ad avere problemi di vista, non capiva quale fosse la causa. Discover the REAL Charm of St. Julian's Malta