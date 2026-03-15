Quella discesa dal Disgrazia Lenatti pioniere dello sci estremo

Quattro decenni fa, un gruppo di sciatori ha affrontato la discesa dal Disgrazia, una delle sfide più estreme del Monte. Le immagini, disponibili su YouTube, mostrano riprese datate e di bassa qualità, ma l’impresa rimane impressa come un esempio di coraggio e avventura. I protagonisti sono considerati pionieri dello sci estremo, e la loro impresa continua a essere ricordata nonostante il passare del tempo.

Le immagini si trovano su YouTube, formato e sgranatura parlano di riprese datate, ma l’impresa no, quella i quattro decenni trascorsi non l’hanno affatto scalfita. Luglio 1986, Giancarlo – per tutti Bianco – Lenatti compie nella stessa giornata la prima discesa con gli sci della parete nord del Disgrazia (3.678 metri): 700 metri di ghiacciaio con pendenze sino a 70 gradi e, riportato in vetta in elicottero, la discesa dello Spigolo degli Inglesi. Un’impresa che lo consacra come uno dei pionieri dello sci estremo italiano, documentata anche nel docufilm "Monte Disgrazia, l’abisso nella mente" (1986), che racconta il "patto segreto" tra lo sciatore e la montagna. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Quella discesa dal Disgrazia. Lenatti pioniere dello sci estremo Articoli correlati Leggi anche: Coppa del Mondo, Franzoni nella leggenda dello sci alpino: vince in discesa a Kitzbuhel Olimpiadi, chi è Giovanni Franzoni, il “Sinner dello sci” argento nella discesa liberaL’argento olimpico al collo è freschissimo, ma la storia di Giovanni Franzoni sembrava da tempo tratta da una sceneggiatura La storia di un ragazzino...