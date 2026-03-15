Quaresima 2026 | il miracolo che sfida il sabato

La Quaresima del 2026 inizia con una particolare attenzione a un evento che ha suscitato grande attenzione: un miracolo avvenuto di sabato, sfidando le consuete aspettative. Questo episodio ha coinvolto diverse persone che hanno assistito a un fatto che ha catturato l'interesse di molti e ha fatto parlare di sé nelle cronache locali. La vicenda si è svolta in un contesto pubblico e ha lasciato un segno nella comunità.

La Quaresima del 2026 si apre con una riflessione profonda sulla natura della giustizia divina e la capacità di vedere oltre le apparenze. La narrazione evangelica di Giovanni offre uno spaccato sulla tensione tra fede cieca e visione illuminata, ponendo al centro la figura di un uomo nato senza vista che riceve la luce attraverso un atto di guarigione miracoloso. Questo evento non è solo un fatto isolato ma un punto di svolta che smonta le logiche umane basate sul peccato e sulla colpa. Il testo sacro racconta come Gesù abbia trasformato il fango in strumento di salvezza, sfidando le regole rigide dei farisei che vedevano nel sabato una barriera insormontabile per qualsiasi intervento divino. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Quaresima 2026: il miracolo che sfida il sabato Articoli correlati Levante-Girona (sabato 07 marzo 2026 ore 16:15): formazioni, quote, pronostici. I Granotas cercano il miracoloNella scorsa giornata il Levante ha colto una vittoria fondamentale e meritata in casa, contro l’Alaves, proprio nel finale: la squadra valenciana è... Leggi anche: 20 febbraio, primo venerdì di Quaresima: sapete del miracolo della colomba? Approfondimenti e contenuti su Quaresima 2026 il miracolo che sfida il... Temi più discussi: 1. La conversione - Quaresima 2026; IV Domenica di Quaresima (ANNO A) – 15 marzo 2026; Parola e musica in Quaresima 2026: San Francesco e il Mistero che irrompe nella quotidianità; Commento alla Parola per la IV Domenica di Quaresima /A – 15 marzo 2026. IV Domenica di Quaresima (ANNO A) – 15 marzo 2026Il segno di cui parla il Vangelo è un passaggio: dalle tenebre alla luce. Non solo dal buio degli occhi alla vista, ma da una cecità più profonda a uno sguardo nuovo. Perché ci sono diversi modi di ve ... famigliacristiana.it Quarta Domenica di Quaresima 2026, il commento di Mons. Angelo SpinilloGesù, luce per il mondo, apre gli occhi all'umanità cieca dalla nascita: noi cristiani siamo chiamati a vedere ciò che altri non vedono e a diffondere pace e ... sciscianonotizie.it 15 marzo 2026 IV Domenica di Quaresima/A dal Vangelo di Giovanni (Gv 9, 1-41) «Il cieco andò, si lavò e tornò che ci vedeva» Il peccato originale ha reso la condizione di ogni uomo come quella del «cieco dalla nascita» del Vangelo di questa IV domenica d facebook «Né lui ha peccato né i suoi genitori, ma è perché in lui siano manifestate le opere di Dio» Dalla Basilica di San Pancrazio in #Roma, suor @vinerba_roberta commenta il Vangelo della IV domenica di Quaresima. Oggi #14marzo ore 14.35 a @lastradatv2000 x.com