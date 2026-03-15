Quanto costa oggi l’energia elettrica?

Il costo dell’energia elettrica nel mercato libero si basa sul Prezzo Unico Nazionale (PUN), che indica il prezzo di riferimento all’ingrosso dell’energia in Italia. Questo valore viene aggiornato regolarmente e rappresenta il punto di partenza per le tariffe praticate ai clienti. La cifra del PUN può variare di giorno in giorno, influenzando così le fatture dei consumatori e delle aziende.

Costo energia elettrica nel mercato libero. Il PUN (Prezzo Unico Nazionale) rappresenta il prezzo base all’ingrosso dell’energia elettrica in Italia. Si tratta del valore di riferimento su cui si basano le offerte del mercato libero e, in parte, anche quelle del servizio di maggior tutela. Analizzando i dati più recenti, il PUN del 15 Marzo 2026 si attesta a 0,127 €kWh (127,11 €MWh), in leggera diminuzione rispetto ai picchi registrati nelle settimane precedenti. Per chi si trova nel mercato tutelato, i prezzi sono stabiliti da ARERA e suddivisi in fasce orarie: Fascia €kWh Monoraria (F0) 0,124 €kWh F1 (ore di punta) 0,220 €kWh F2 (intermedie) 0,180 €kWh F3 (notteweekend) 0,344 €kWh Questi valori sono riferiti a Gennaio 2026 e rappresentano la sola componente energia, a cui vanno aggiunti oneri di sistema, tasse e IVA. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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