Quanto allenamento serve per mantenere il cervello giovane?

Uno studio recente ha esaminato quanto esercizio fisico sia necessario per mantenere il cervello giovane. I ricercatori hanno analizzato il ruolo dell’attività fisica nel rallentare i processi di invecchiamento cerebrale. Da questa analisi è emerso che l’attività regolare può contribuire a mantenere in buona salute le funzioni cognitive. I risultati sono stati pubblicati in una rivista scientifica specializzata.

Fare attività fisica con regolarità, e questo ormai lo sappiamo bene, non aiuta solo il cuore o la forma fisica: ci fa vivere meglio e più a lungo. I benefici del tenersi in movimento sono tantissimi e sembra proprio che tra questi ci sia anche mantenere più giovane il nostro cervello. A dircelo è uno studio pubblicato sulla rivista scientifica Journal of Sport and Health Science, secondo il quale l’esercizio regolare è associato a un rallentamento dell'invecchiamento cerebrale. E questo, secondo i ricercatori, senza dover stravolgere la propria quotidianità o diventare degli atleti provetti. La ricerca è stata condotta da un team dell’AdventHealth Research Institute e ha coinvolto 130 adulti tra i 26 e i 58 anni. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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