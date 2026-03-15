Quando spengono i riscaldamenti in Italia | le date e gli orari regione per regione

Con l’arrivo di marzo, in molte regioni italiane si inizia a spegnere ufficialmente i riscaldamenti domestici. Le date e gli orari di spegnimento variano da regione a regione, riflettendo le diverse normative locali e le temperature stagionali. Milioni di cittadini si preparano a questa transizione, che segna la fine ufficiale dell’uso degli impianti di riscaldamento per la stagione in corso.

Con l’arrivo del mese di marzo e il progressivo mutamento delle condizioni climatiche verso la stagione primaverile, milioni di cittadini italiani si preparano alla consueta gestione domestica legata allo spegnimento degli impianti termici. Il 2026 conferma una struttura normativa ormai consolidata, volta a bilanciare il comfort abitativo con l’esigenza impellente di ridurre i consumi energetici e limitare l’impatto ambientale delle emissioni di anidride carbonica. La transizione verso lo spegnimento dei termosifoni non avviene in modo simultaneo su tutto il territorio nazionale, ma segue una scansione temporale precisa dettata dalla divisione dell’Italia in differenti fasce di consumo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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