Durante i quarti di finale del World Baseball Classic 2026, l’Italia, con Francisco Cervelli in campo, ha sconfitto Porto Rico 8-6 a Houston. La vittoria ha permesso alla squadra italiana di accedere alle semifinali del torneo, collocandosi tra le prime quattro a livello mondiale. La partita è stata trasmessa in diretta tv e streaming.

L’Italia di Francisco Cervelli ha scritto un altro capitolo della storia del baseball italiano: battendo per 8-6 Porto Rico a Houston ai quarti di finale del World Baseball Classic, si è qualificata per le semifinali e, davvero lo si può dire, è tra le prime quattro del mondo. Viene difficile anche non eccedere nella retorica, in serate come queste, ma ciò che gli azzurri hanno fatto a Houston difficilmente sarà ripetibile: 4 vittorie su 4 nella Pool B vinta a punteggio pieno, battuti Stati Uniti e Messico, ora Porto Rico, altra corazzata mondiale, e l’approdo alle semifinali del Classic superando quei quarti che, sinora, avevano sempre rappresentato le colonne d’Ercole per gli azzurri. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Quando si gioca Italia-Venezuela, World Baseball Classic 2026: orario semifinale, tv, streaming

Articoli correlati

Leggi anche: Quando la semifinale dell’Italia al World Baseball Classic 2026? Orario, avversaria, tv, streaming

Leggi anche: Quando gioca l’Italia al World Baseball Classic 2026? Orari, avversarie, tv, streaming

Aggiornamenti e notizie su Quando si gioca Italia Venezuela World...

Discussioni sull' argomento World Baseball Classic 2026: programma, orari, tutte le partite dell'Italia e dove vedere in diretta; World Baseball Classic, l'Italia batte il Porto Rico 8-6 e vola in semifinale; WBC, Italia in semifinale! Portorico ko 8-6; Baseball, l'Italia batte Porto Rico 8-6 ed è in semifinale al Mondiale.

Quando gioca l’Italia nei playoff e cosa serve per qualificarsi ai Mondiali 2026Il 2026 è l'anno dei Mondiali di calcio, che un tempo era un momento in cui l'Italia sognava e lottava sempre per vincere. Adesso, invece è tutto cambiato. Per la terza volta consecutivi la nostra Naz ... fanpage.it

Italia da sogno! Gli azzurri battono Portorico 8-6 e centrano una storica semifinale al World Baseball Classic, nella notte tra lunedì e martedì la sfida con la vincente del match tra Venezuela e Giappone. Non smettete di farci sognare ragazzi facebook

Oggi ho avuto un lungo colloquio telefonico con la Presidente ad interim del #Venezuela @delcyrodriguezv. L’Italia è legata al Venezuela da forti legami storici e culturali, grazie anche alla grande comunità italiana, e darà il suo contributo per la libertà e p x.com