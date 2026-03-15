Quando la semifinale dell’Italia al World Baseball Classic 2026? Orario avversaria tv streaming

L’Italia si prepara a disputare la semifinale del World Baseball Classic 2026, evento storico per la nazionale che mai era arrivata a questo stadio. La partita si terrà a Miami, con gli azzurri in campo contro un’avversaria ancora da annunciare. L’incontro sarà trasmesso in diretta tv e streaming, mentre la squadra è guidata dal manager Francisco Cervelli.

Sarà semifinale per l’Italia al World Baseball Classic. Mai raggiunto prima d’ora, il penultimo atto porta gli azzurri a Miami in un’edizione 2026 che non finisce di stupire per la squadra guidata con carattere da Francisco Cervelli. Cambia il luogo, si lascia Houston per approdare in quel della Florida. Ancora imbattuta la squadra azzurra con le star MLB che si sono perfettamente calate nell’ambiente a tinte tricolori. 8-0 al Brasile, 7-4 alla Gran Bretagna, 8-6 agli USA, 9-1 al Messico e ora 8-6 anche a Porto Rico, dopo una sfida iniziata benissimo e fattasi improvvisamente dura, ma mai mollata in un ambiente che avrebbe potuto riscaldarsi a dismisura nel nono inning. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Quando la semifinale dell’Italia al World Baseball Classic 2026? Orario, avversaria, tv, streaming Articoli correlati Leggi anche: Quando gioca l’Italia al World Baseball Classic 2026? Orari, avversarie, tv, streaming Leggi anche: Italia-Brasile oggi, World Baseball Classic 2026: orario, tv, programma, streaming Aggiornamenti e contenuti dedicati a World Baseball Classic Temi più discussi: L'Italia supera anche Porto Rico e vola in semifinale! 8-6 a Houston; World Baseball Classic 2026: il tabellone dai quarti alla finale. Italia unica europea; Italia-Portorico, risultato in diretta live dei quarti del World Baseball Classic; L’Italia stupisce tutti al World Baseball Classic: batte Stati Uniti e Messico e vola ai quarti di finale. Quando la semifinale dell’Italia al World Baseball Classic 2026? Orario, avversaria, tv, streamingSarà semifinale per l'Italia al World Baseball Classic. Mai raggiunto prima d'ora, il penultimo atto porta gli azzurri a Miami in un'edizione 2026 che non ... oasport.it Storica Italia, batte Portorico e vola in semifinale al World ClassicL'Italia entra nella storia del baseball battendo 8-6 Portorico al Daikin Park di Houston e conquistando un posto nella semifinale del World Baseball Classic, di fatto una sorta di Mondiale di questo ... corrieredellosport.it DIAMANTE - Gli azzurri entrano tra le prime quattro del World Baseball Classic: tra i protagonisti anche il lanciatore di Potenza Picena. Ora la sfida con la vincente tra Giappone e Venezuela, con lo spettro di Shohei Ohtani, il miglior giocatore del mondo - facebook.com facebook ULTIM'ORA BASEBALL World Baseball Classic, Italia-Porto Rico 8-6 Per gli Azzurri storica qualificazione in semifinale #SkySport x.com