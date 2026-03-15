Quammen a Bologna | il rischio pandemia è ovunque

Il 20 marzo alle 20.30, David Quammen sarà al Tecnopolo Dama di Bologna per una lectio magistralis sul futuro delle pandemie. L'evento è aperto al pubblico e si concentrerà sulle questioni legate alla diffusione di malattie infettive e ai rischi di pandemia. Quammen discuterà delle potenziali minacce e delle sfide legate alla gestione delle emergenze sanitarie globali.

Il 20 marzo, alle ore 20.30, David Quammen si presenterà al Tecnopolo Dama di Bologna per una lectio magistralis sul futuro delle pandemie. Il giornalista e scrittore americano ipotizza che un nuovo focolaio globale potrebbe scatenarsi presto, probabilmente a partire da virus dell’influenza aviaria come le varianti H5. La sua analisi incrocia dati ecologici ed economici per spiegare come l’interazione tra uomo e animali selvatici stia creando le condizioni per il prossimo salto di specie virale. La prospettiva non è destinata all’allarmismo sterile, ma punta a evidenziare la fragilità dei sistemi di convivenza tra le specie. Mentre l’autore... 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Quammen a Bologna: il rischio pandemia è ovunque Articoli correlati David Quammen: “Un’altra pandemia? Potrebbe arrivare presto causata da un virus dell’influenza aviaria”Con Spillover (Adelphi, 2012) ci aveva messo davanti alla fragilità e permeabilità dei sistemi di convivenza tra uomo e animali, dimostrando quanto... Leggi anche: “Rischio pandemia”. Primo caso di contagio su un umano: il virus che fa paura