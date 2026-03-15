Punte in chiaroscuro Esposito festa a metà Ma ora serve Lautaro

Durante una partita, un tentativo di tiro si è concluso con un gol sfuggito a Carnesecchi, mentre un giocatore ha mostrato i muscoli davanti alle telecamere. La festa si è svolta a metà, con un’esultanza che ha lasciato spazio a dubbi, e ora la squadra si affida a Lautaro per cambiare le sorti dell’incontro.

Un sinistro “sporco“ che sfugge clamorosamente a Carnesecchi, i muscoli mostrati davanti alle telecamere, il dolce presentimento di aver realizzato forse il gol più pesante della stagione. Proprio sotto gli occhi del ct azzurro Rino Gattuso, proprio nel giorno del duello a distanza con Gianluca Scamacca, un altro osservato speciale di “Ringhio“. Dopo venticinque minuti Pio Esposito era ad un passo dal Paradiso, aveva riportato l’ Inter a +10 dal Milan, con lo scudetto sempre più a portata di mano. Cinque gol in campionato per il ragazzone di 191 centimetri, che pur stretto nella morsa di Scalvini e Djimsiti, era riuscito comunque a far male. E pregustava un sabato di festa alla vigilia della settimana in cui arriverà la chiamata in nazionale per la sfida del playoff mondiale contro l’ Irlanda del Nord. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Punte in chiaroscuro. Esposito, festa a metà. Ma ora serve Lautaro Articoli correlati Pattinaggio di figura, Europei in chiaroscuro per l’Italia tra gioia e pressione. Ora serve entrare “in bolla”Splendidi lampi, ma anche momenti d’ombra, forse dettati da una pressione maggiore rispetto al solito. Leggi anche: Saldi, sorrisi a metà per Confesercenti: "Prime giornate in chiaroscuro tra città e provincia" Tutti gli aggiornamenti su Punte in chiaroscuro Esposito festa a... Punte in chiaroscuro. Esposito, festa a metà. Ma ora serve LautaroUn sinistro sporco che sfugge clamorosamente a Carnesecchi, i muscoli mostrati davanti alle telecamere, il dolce presentimento ... sport.quotidiano.net Esposito, Simeone, Nzola: in Serie A il valzer delle punte non riguarda solo i piani altiSebastiano Esposito è a un passo dal trasferimento al Parma. Dopo una lunga trattativa col Cagliari, l'Inter ha trovato un accordo di massima con la società emiliana sulla base di un'offerta da ... tuttomercatoweb.com