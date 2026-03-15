Puglianello | 48 nuovi loculi dignità e spazio per

La prossima settimana a Puglianello inizieranno i lavori per la costruzione di 48 nuovi loculi in un’area dedicata ai servizi funebri. L’intervento riguarda l’ampliamento delle strutture esistenti, con l’obiettivo di offrire maggiore spazio e dignità alle famiglie della zona. L’opera si inserisce in un progetto di sviluppo delle strutture comunali dedicate a questa funzione.

La settimana prossima segnerà l’inizio di un’opera concreta per la comunità di Puglianello, dove i lavori per nuovi spazi funebri prenderanno il via. Si tratta della realizzazione di 48 loculi aggiuntivi nel cimitero comunale, un intervento che si inserisce in un programma più ampio già avviato dall’amministrazione locale. Non si tratta di una semplice opera edilizia, ma di una risposta diretta alle necessità delle famiglie del territorio. L’obiettivo è garantire dignità e spazio adeguato, trasformando una necessità pratica in un servizio pubblico di qualità. La programmazione è stata definita con precisione, evitando approcci emergenziali a favore di una pianificazione strutturata nel tempo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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