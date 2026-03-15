Provinciali alle 12 | 00 al voto più del 50% di amministratori irpini

Alle otto di questa mattina sono iniziate le operazioni di voto per il rinnovo del Consiglio provinciale di Avellino. A mezzogiorno, più della metà degli amministratori irpini si erano già recati alle urne, segnando un buon afflusso. Le operazioni elettorali continueranno per tutta la giornata, con l’obiettivo di completare il voto entro le ore 20:00.

Tempo di lettura: < 1 minuto Sono partite questa mattina alle ore 8:00 le operazioni di voto per il rinnovo del Consiglio provinciale di Avellino. ( LEGGI QUI LE LISTE). Alle ore 12,00 hanno votato – complessivamente – 668 aventi diritto su 1. 317, pari al 50,72 % del corpo elettorale. Così nel dettaglio: Fascia A: 417 votanti su 841 – 49,58 % Fascia B: 143 votanti su 257 – 55,64 % Fascia C: 53 votanti su 117 – 45,3 % Fascia D: 55 votanti su 102 – 53,92 % Avellino, 1 5 Marzo 202 6?? a fronte di 1317 ammnistratori locali chiamati oggi a designare i 12 componenti del Consiglio provinciale. Gli aventi diritto sono suddivisi in quattro fasce demografiche: 841 appartengono alla fascia A, con un indice di voto ponderato pari a 42; 257 alla fascia B, con indice 86; 117 alla fascia C, con indice 149; 102 alla fascia D, il cui voto vale 251. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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